Elezioni USA 2024 | in diretta TV la lunga notte americana per la corsa alla Casa Bianca

Nellaitaliana tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre gli Stati Uniti sceglieranno il nuovo Presidente, il 47° della storia. Un evento, non solo politico, di grande interesse e seguito in tutto il mondo: in Italia scatta un’importante copertura televisiva dell’Election Day.USA: la programmazione della Rai Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno i canali protagonisti di una no-stop che comincerà alle 23.40 su Rai 1 con uno speciale di Porta a Porta, in collaborazione con il TG1, dal titolo Porta a Porta –: Harris o Trump?. La maratona di Bruno Vespa si concluderà alle 6.30 di domani mattina quando la programmazione dedicata proseguirà con TG1 – SpecialeAmericane in onda fino alle 9.50. La p, poi, passerà dalle 10 a mezzogiorno a Rai 2 con Speciale TG2 –Americane e proseguirà nel primo pomeriggio di Rai 1, dalle 14 alle 15, con TG1 – SpecialeAmericane.