Lapresse.it - Elezioni USA 2024, Casini: “Vittoria Trump? Attrezziamoci al peggio e speriamo nel meglio”

Leggi tutto su Lapresse.it

“La politica americana è molto meno lontana di quello che sembra. Chiunque vinca, il tema della NATO e del pagamento dei nostri oneri ci sarà, non si può sfuggire. Credo che faccia bene il governo e un po’ tutta la politica italiana ad avere molto senso della misura, perché chiunque vinca leamericane noi siamo destinati a continuare in questa specie di rapporto geneticamente indissolubile tra noi e gli Stati Uniti d’America”, lo ha detto Pier Ferdinando, rispondendo alle domande dei cronisti sulle ricadute in Europa di una possibilealleUsadi Donald, a margine della festa del quotidiano ‘Domani’ a Roma. “ha attaccato l’Europa? Non mi faccia dire quello che penso, lei lo sa benissimo cosa penso. Cerco di essere diplomatico, ormai siamo a poche ore.