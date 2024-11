Lapresse.it - Elezioni Usa 2024, Billie Eilish invita i fan a votare Kamala Harris

Aveva già espresso il suo supporto per, ma la cantautrice californiana a poche ore dal voto ha ribadito l’invito aper la candidata democratica alle presidenziali Usa di martedì. Durante un concerto ad Atlanta domenica la vincitrice di 9 Grammy Awards si è rivolta al pubblico dicendo: “I tempi che viviamo sono spaventosi e la posta in gioco è alta ma se sostenete me vuole dire che sostenete le donne e spero che voterete per”.poi ha pubblicato un video del suo appello sul suo profilo Instagram.