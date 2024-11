Europa.today.it - Ecco perché la Corea del Nord ha lanciato 7 missili nel giorno delle elezioni Usa

Leggi tutto su Europa.today.it

Kim Jong Un non ci sta a cedere il palcoscenico internazionale agli Stati Uniti, che salutano oggi "l'election day" per le presidenziali più combattute nella storia del paese. Il leaderno, poche ore prima che gli elettori americani si recassero alle urne, ha dato l'ok per il lancio di.