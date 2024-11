Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Mister Bartoli dopo il ko dell’Asta Taverne: "Non resta che rimboccarci le maniche»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Non trova giustificazioni, il tecnico, Stefano(foto), alla brutta prova dei suoi ragazzi contro il Foiano, battuti 4-1 tra le mura amiche del Bertoni. Una sconfitta pesante, a detta anche del"meritata". "Non è funzionato niente – ha affermato–, indipendentemente dal risultato, non c’è proprio stata la pzione, sotto tutti i punti di vista. Sono andati il doppio di noi, hanno avuto le loro occasioni, potevano segnare anche altri gol. Nel primo tempo hanno sfruttato al massimo le due-tre situazioni create, noi non l’abbiamo fatto. Siamo andati veramente male, nonostante durante la settimana avessimo preparato bene la partita e fossimo in un buon momento, sia sotto l’spetto del gioco che mentale". "Nel momento in cui eravamo scoperti ci hanno creato delle difficoltà – ha proseguito l’allenatore arancioblù analizzando la gara –, ma eravamo proprio messi male in campo, nelle preventive, anche negli angoli, dal corner ci sono entrati due volte in porta.