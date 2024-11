Sbircialanotizia.it - E.Romagna, ricerca Adnkronos, Ugolini: “Cittadini preoccupati per territorio, sicurezza e sanità”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

La candidata per il centrodestra commenta i dati dell'analisi sulla piattaforma SocialData "La nostra Regione in questi anni non ha dato la giusta attenzione alla tutela dele alla sua. E igiustamente mettono al centro questo problema. Le terribili conseguenze che buona parte dei territori dell'Emilia-hanno subito, in seguito a .