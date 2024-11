Sbircialanotizia.it - E’ morto il maestro Renato Serio, una carriera da Fantastico a Sanremo

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Direttore d’orchestra e arrangiatore, ha composto anche l’inno di Forza Italia per Berlusconi E'il, aveva 78 anni. Compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra di fama internazionale, collaboratore per quattro decenni diZero e di altri celebri cantautori, autore di colonne sonore per numerosi film e spettacoli televisivi: ilè .