Due feriti in incidenti a Reggio Emilia e Castelnovo Sotto

, 5 novembre 2024 - Diversisi sono verificati sulle strade reggiane. Ieri sera verso le 23 in via Piave aun’autovettura è finita fuori strada dopo una sbandata. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Pubblica assistenza e l’automedica. Inizialmente la situazione clinica sembrava preoccupante, poi per fortuna è emerso che il conducente aveva riportato traumi giudicati di media gravità . E’ stato comunque accompagnato in ambulanza al Santa Maria Nuova diper le medicazioni e gli accertamenti sanitari. E in mattinata, verso le 7, soccorsi mobilitati anche a, in viale Magenta, dove ambulanza e personale sanitario sono intervenuti in seguito a uno scontro tra auto e bici, con il ciclista ad avere la peggio. Dopo le prime cure è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso cittadino, pure lui con traumi di media gravità e non in pericolo di vita.