Liberoquotidiano.it - Droga: Gdf Milano stronca traffico tra Albania e Italia, 8 arresti

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

, 5 nov. (Adnkronos) - E' di ottoperinternazionale diil bilancio di un'operazione della Guardia di finanza disu delega della procura. Gli otto indagati - cinque in carcere, due ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - farebbero parte di un'associazione di matrice albanese attiva nella zona di Corsico () e Sassuolo (Modena). Sono in corso perquisizioni nella provincia di, Pavia, Monza e Modena con l'ausilio di unità cinofile cash dog e anti. L'attività investigativa, coordinata dalla Dda "ha permesso di individuare una fitta rete criminale operante tra l'e l'che, utilizzando sofisticati apparati di messaggistica criptata e sfruttando diretti contatti con le consorterie della 'casa madre' albanese, ha movimentato in soli sei mesi volumi di stupefacente per un controvalore di oltre 5 milioni di euro.