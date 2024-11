Agi.it - Djokovic salta le Atp Finals, "sono ancora infortunato"

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Niente Atpper Novak: il tennista serbo ha annunciato su Instagram che non potrà partecipare al torneo di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre alla Inalpi Arena, perché non si èripreso dall'infortunio al ginocchio destro. "E' un onore qualificarsi per le Atp, non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana", ha spiegato Nole, che del torneo è il campione in carica. "Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto", ha conclusoil quale, costretto are il Masters 1000 di Parigi-Bercy, è da poco rientrato a Belgrado da una vacanze con la famiglia. Che il suo forfait fosse nell'aria è testimoniato proprio dalla scelta delle Maldive per la vacanza, non esattamente la location più adatta per allenarsi in vista delle Atp