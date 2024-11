Ilrestodelcarlino.it - Disperso in golena a Luzzara, recuperato dai vigili del fuoco

(Reggio Emilia), 5 novembre 2024 - Si è perso nelladel Po, trae Guastalla, dopo una deviazione dalla pista ciclopedonale che costeggia l’argine maestro. Ieri sera sono stati mobilitati ideldi Guastalla, insieme ai colleghi del Saf di Reggio, per la ricerca di un turista inglese di 46 anni, in queste settimane in giro in bici in Italia. La zona rilevata attraverso il segnale del telefonino è stata quella del Fogarino di, un’area diche anche nei giorni scorsi è stata interessata dalla piena del Po. E proprio questa situazione ha riempito le cave situate in quella zona. Quando è calato il buio, insieme alla nebbia, il turista ha perso l’orientamento, ritrovandosi sulle sponde di una delle grandi cave piene d’acqua, tra il fango, senza punti di riferimento.