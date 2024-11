Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Real Madrid-Milan: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra i blancos di Ancelotti e i rossoneri di Fonseca in tempoe Ilfa visita alin terra spagnola nel big match del martedì valido per la quarta giornata del girone unico di. Una sfida che mette di fronte i due club più titolati di questa competizione che saràdall’arbitro sloveno Vincic. Ancelotti e Fonseca, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, che vengono dalla vittoria in Serie A nel derby lombardo contro il Monza non privo di polemiche arbitrali, sognano il colpaccio in trasferta per dare una svolta alla loro stagione. L’obiettivo è quello di fare risultato per dare continuità al successo sul Club Brugge e risalire la classifica che li vede attualmente fuori dalla zona playoff.