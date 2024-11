Design Belladonna LoveLight39 | Artigianalità e innovazione per prodotti arredo ceramica unici

Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Radici italiane ed esperienza internazionale per un imprenditore visionario: sono questi i tratti principali che contraddistinguono Sante, fondatore e presidente di, Ine ViaRoma Ceramiche. Dopo una lunga carriera all’estero, nel 2022 torna in Italia e nel 2023 dà vita a, una proposta diversa nel mondo delle maxi lastre in .