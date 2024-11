Iltempo.it - Dengue, nel microbioma delle zanzare un batterio alleato per controllarla: lo studio

Leggi tutto su Iltempo.it

Milano, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Anche lenel loro piccolo hanno un, e fra i 'batteri buoni' del loro intestino ce n'è uno che potrebbe involontariamente 'tradirle' giocando a favore della missione di controllare questi insetti portatori di malattie. Sotto la lente degli scienziati è finita in particolare la Aedes aegypti, sulle cui ali 'vola' la, ma anche la febbre gialla e il virus Zika. Un nuovopubblicato sul 'Journal of Applied Microbiology' potrebbe lanciare un assist ai programmi sanitari globali che, per arginare la diffusione di queste infezioni, puntano sul rilascio dimaschio che sono sterili o che prevengono la trasmissionemalattie. L''infiltrato' che potrebbe dare una mano è ilAsaia: secondo gli esperti è in grado di accelerare i tempi di sviluppolarve di un giorno, il che potrebbe dare impulso ai progetti di allevamento di massa che devono produrre milioni di adulti.