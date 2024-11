Anteprima24.it - Deferite due squadre nel girone dell’Avellino: in arrivo importanti penalizzazioni

Tempo di lettura: 2 minutiGuai in vista per il Taranto a forte rischio di subire una penalizzazione per gli emolumenti non pagati ai calciatori relativi ai mesi di luglio e agosto 2024. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito il club Jonico al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per una serie di violazioni di natura amministrativa contestate a “Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente procuratore speciale e amministratore unico del Taranto FC 1927, deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per le mensilità di luglio e agosto 2024. I due dirigenti sono stati inoltre deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al versamento per le mensilità di luglio e agosto 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati nonché al versamento di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021-febbraio 2023.