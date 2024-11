Abruzzo24ore.tv - DECRETO FLUSSI SANTANGELO SOSTIENE EMENDAMENTI FORZA ITALIA

L'Aquila - L'assessore al Welfare e Cultura della Regione Abruzzo, Roberto, esprime il suo sostegno aglidisul “” per una gestione responsabile dell’immigrazione.sottolinea che le proposte avanzate mirano a coniugare le esigenze del sistema produttivo con una migrazione di qualità, favorendo l'integrazione dei lavoratori stranieri. Tra le misure suggerite, spicca la possibilità di aprire conti correnti inper i lavoratori in attesa di permesso di soggiorno stagionale, una mossa che migliorerebbe il monitoraggio degli stipendi e la trasparenza nelle aziende. Inoltre, viene proposta la creazione di un Fondo per sostenere enti impegnati nella formazione linguistica dei lavoratori stranieri: “Investire nella formazione è cruciale per facilitare la cooperazione tra enti e aziende e per accelerare l'inclusione sociale” afferma