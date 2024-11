Ilrestodelcarlino.it - De Pasquale secondo al World Championship

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Grande performance del ventunenne civitanovese Francesco De, che conquista la medaglia d’argento all’eventoRome Xfc. Sabato scorso l’atleta di 21 anni che pratica muay thai e K1, tesserato con il team Brasca di Civitanova, che ha la sede per gli allenamenti nella palestra Exe, ha conquistato un ottimoposto alla gara nel centro sportivo di Pomezia, dove si sono dati appuntamento oltre 900 atleti da tutto il mondo. Allenato dal maestro Sandro Brasca (ex campione italiano della disciplina) e dal figlio Lorenzo, Desi è allenato al meglio. Due i combattimenti di K1 fatti in occasione delRome Xfc, a livello dilettantistico categoria 66-71 kg, vincendo il primo match ma perdendo poi la finale per il titolo contro un grande avversario e raggiungendo così ilposto sul podio.