Quotidiano.net - De Luca tira dritto dopo il no di Schlein. Oggi il verdetto in Consiglio Regionale

Arrivaal voto inin Campania la norma che renderebbe possibile la ricandidatura del governatore uscente, ipotesi esclusa senza mezzi termini sul versante politico dalla segretaria dem Elly. Resta da vedere se in aula la maggioranza di De(foto) avrà i numeri o se prevarrà la linea del partito. Sono ore di febbrili trattative telefoniche, e solo domani si conoscerà l’esito di una partita alla quale Deha impresso il suo diktat annunciando di volersi ricandidare in ogni caso, Pd o non Pd, "con chi ci sta". Il testo che non è rieleggibile chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, ma stabilisce anche che "il computo dei mandati decorre da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Quindi Desarebbe ricandidabile.