Agi.it - Dallo stop alle app ingannevoli alla "macchina della verità" per i migranti. Ecco il Regolamento europeo sull'IA

AGI - Scatta loall'intelligenza artificiale ingannevole ed è in dirittura d'arrivo l'uso dell'Ia per sottoporre irichiedenti asiloo stabilire la priorità nell'invio dei servizi di emergenza sanitaria o dei vigili del fuoco. Fa tutto partescaletta del nuovo, e finora unico,'Ia. A dicembre in Europa saranno vietati quei sistemi definiti “inaccettabili”, capaci di “manipolazione comportamentale” e “di classificare le personea base di razza, religione e orientamento sessuale” e attraverso l'analisi dei loro dati biometrici. La novella legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea il 12 luglio scorso e dopo 20 venti giorni c'è stato il primo via libera. Ma non a tutte le sue parti. Passato il mese prossimo, la successiva data utile per l'attuazione delle norme generali sarà il giugno 2025.