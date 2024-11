Calcionews24.com - Dal Colonia agli Ottavi a Ilicic fino alla notte di Dublino: il bilancio dell’Atalanta contro le squadre tedesche in Europa

Leggi tutto su Calcionews24.com

Illedal 1990/1991 ad oggi: molte soddisfazioni e tante pagine di storia nerazzurre L’Atalanta domani affronterà lo Stoccarda per fare un passo molto importante in classifica e strappare un posto almeno per i Play Off di Champions League. Testa, consapevolezza dei propri mezzi, molti recuperi a Zingonia, ma anche .