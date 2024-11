Ecodibergamo.it - Da «Wen», l’autentica cucina giapponese nel cuore della città di Bergamo

In via Moroni, ecco un autentico ristoranteche rifugge la formula all you can eat per puntare su un’esperienza di fine dining. Ingredienti freschissimi, cura del dettaglio e accostamenti sorprendenti, anche con vini e sake selezionati.