Genovatoday.it - Cus Genova: fine settimana di successi, unico neo lo stop nel basket

Doppia vittoria per il CUS Rugby: prima squadra maschile in Serie B contro Amatori Rugby Capoterra, prima femminile in Serie A contro Rugby San Mauro. Prima vittoria in Serie B per la prima squadra maschile del CUSVolley. Prima sconfitta, invece, per il CUSin Serie C.