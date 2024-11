Sbircialanotizia.it - Crisi automotive non ferma opportunità di lavoro per professionisti leasing e noleggio

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Analisi di Hunters Group Nonostante l’intero comparto auto, in tutta Europa, si confermi in grande sofferenza, non mancano alcune interessantilegate alle nuove formule di utilizzo delle automobili,. “Gli ultimi dati – precisa Gaetano Lidonnici, area manager di Hunters Group, società di ricerca e personale qualificato – parlano chiaro: -22% di .