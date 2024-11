Ecodibergamo.it - «Crescita equa e sostenibile, obiettivo oggi più urgente»

Leggi tutto su Ecodibergamo.it

UNIBG. L’economista Bugamelli, membro del cda della Banca mondiale, mercoledì 6 novembre in città per il via all’anno accademico. Il principale ente multilaterale per lo sviluppo opera dal 1944. In un anno finanziamenti per 120 miliardi di dollari. L’intervista su L’Eco del 5 novembre.