Ilgiorno.it - Cremona, Francesco Bettoni stroncato da un malore a 16 anni durante l’intervallo a scuola

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 5 novembre 2024 – Dramma all’istituto professionale Cr Forma di, ieri mattina. Un ragazzo di 16residente a Casanova del Morbasco frazione di Sesto e Uniti, ha accusato unmentre stava rientrando in classe dopoe, nonostante l’immediato intervento di professori, prima, e dei soccorritori del 118 poi, è deceduto appena arrivato – trasportato in urgenza – agli Spedali civili di Brescia. La famiglia, sconvolta dalla notizia, ha però fatto un gesto altruistico donando gli organi. Un giorno dinormale, quello cominciato ieri mattina. Con i ragazzi che escono dalle classi pere poi, quando il tempo è scaduto, rientrano. Ma proprio in quel momento accade l’imponderabile. Mentre in molti prendono le scale per salire nelle rispettive aule, un ragazzo di 16, iscritto al corso di termoidraulica barcolla, si appoggia, cade.