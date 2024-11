Anconatoday.it - Concluso il Campionato Italiano Motorally & Raid TT: nella 125 lusinghiero 7° posto finale per Nicola Di Piero

Leggi tutto su Anconatoday.it

Va in archivio ilTT della stagione 2024, con l’atto conclusivo andato in scena dal 18 al 20 ottobre in Sardegna con una tappa impegnativa per tutti, sia per la durata che per le condizioni meteo.prima giornata delle tre previste dal MotoClub.