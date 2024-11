Liberoquotidiano.it - "Con Kamala la terza guerra mondiale nucleare in Europa". Travaglio raggelante dalla Gruber | Video

Per chi voteranno gli americani? Per la vicepresidente in carica e candidata democraticaHarris o per lo sfidante (ed ex presidente) repubblicano? Di sicuro, Marconon voterebbe per nessuno dei due. Ospite in collegamento con Lillia Otto e mezzo, su La7, il direttore del Fatto quotidiano dice di avere le idee chiare: "Non voterei perché non posso dire di nessuno dei due 'è il mio presidente'. Trump perché è un delinquente e perché ha sulla coscienza i 5 morti dell'assalto a Capitol Hill.Harris perché è bugiarda quanto lui ed è pure ipocrita, che è una aggravante. E ha sulla coscienza alcune migliaia di morti per aver fomentato l'escalation in Ucraina, anziché spegnerla, per aver fornito insieme a Biden le armi a Israele per massacrare migliaia di palestinesi e libanesi".