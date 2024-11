Napolitoday.it - Colpito senza motivo con calci e pugni: rischia di perdere un occhio dopo la frattura del cranio

Ieri la polizia e la municipale hanno tratto in arresto tre persone accusate, in concorso tra loro, di lesioni gravissime aggravate. Il provvedimento è stato emesso in merito ad una brutale aggressione avvenuta lo scorso 21 febbraio in corso Garibaldi ai danni di un cittadino gambiano.La.