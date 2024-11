Ilgiorno.it - Colonne sonore

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Per chi è stato adolescente negli anni Novanta le canzoni degli 883 sono “La” colonna sonora. Imparate a memoria, cantante a squarciagola, ascoltate e ri-ascoltate con le musicassette, cambiando il lato non appena il nastro era terminato. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è stata raccontata in una serie di successo, appena terminata. Per chi è cresciuto con la musica degli 883, è stata un’occasione per un tuffo nostalgico in un mondo analogico che ora si fa quasi fatica a ricordare. Ma il successo stato è intergenerazionale. Non stupisce, infatti, che anche i giovanissimi abbiano amato questo racconto, iniziato dalla placida provincia pavese e arrivato sui palchi (e nei walkman) di tutta Italia. La “compagnia”, l’amore, il sentirsi “stretti” nella propria città, il desiderio di libertà e allo stesso tempo il bisogno di forti legami.