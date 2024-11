Coelmo all’Eima fiera leader nel settore delle macchine agricole | ecco i gruppi elettrogeni Rental Stage V

Leggi tutto su Ildenaro.it

V in versione: è la proposta diper l’edizione 2024 dell’Eima International,a livello mondiale per ilper l’agricoltura ed il giardinaggio prevista nel capoluogo emiliano dal 6 al 10 novembre. L’azienda italiana, specializzata nella progettazione e produzione diindustriali e marini, in occasione dell’EIMA, esporrà dueconformi alla normativaV, il KDTVR254 da 45 kVA e l’FDTVN67P6 da 150 kVA di potenza. I due modellisono equipaggiati con accessori che ne facilitano il trasporto e l’installazione rispondendo alle esigenze di flessibilità e praticità richieste dagli operatori del. Inoltre, sono progettati per garantire continuità elettrica in ogni condizione di utilizzo, elevate prestazioni, efficienza energetica e ridotte emissioni inquinanti.