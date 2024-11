Ilpiacenza.it - Cioccolandia torna il 9 e 10 novembre, una grande edizione per festeggiare vent’anni di storia

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

ormai è un simbolo, un brand in grado di promuovere tutto il territorio. E parlano i fatti. Non a caso, quella che andrà in scena il 9 e 10sarà la ventesimadi dolcezza, come recita lo slogan, ma anchedi lavoro intenso, di impegno e di.