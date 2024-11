Romadailynews.it - Cina: a Shanghai apre 7ma China International Import Expo (2)

, 05 nov – (Xinhua) – L’ultima edizione della(CIIE), la prima esposizione al mondo a livello nazionale dedicata alleazioni, e l’HongqiaoEconomic Forum si sono aperti oggi a. In corso da oggi 5 novembre fino al 10, la 7ma edizione della CIIE ha attirato 3.496 espositori provenienti da 129 Paesi e regioni. L’evento ha inoltre stabilito un nuovo record con la partecipazione di 297 aziende Fortune Global 500 e leader del settore. Durante l’esposizione saranno presentati piu’ di 400 nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi servizi, il che, secondo gli esperti, e’ una forte indicazione della fiducia delle aziende globali nel mercato cinese e del loro impegno per un ulteriore sviluppo in, nonostante la lenta ripresa economica globale.