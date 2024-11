Fanpage.it - Chi è Ludovica Frasca, la carriera e la vita privata della concorrente de La Talpa

Leggi tutto su Fanpage.it

ha 32 anni ed è una delle concorrenti de La2024. Nel 2013 divenne nota per il ruolo di velina a Striscia La Notizia. Nata a Napoli, ha recitato come attrice in diversi film e serie tv, ma oggi lavora soprattutto come influencer. È stata sposata con l'imprenditore inglese Frank Faricy fino al 2022, quando annunciò la loro separazione in lacrime.