Fanpage.it - Chi ci guadagna con il taglio del cuneo fiscale nel 2025 e come cambiano le buste paga

Leggi tutto su Fanpage.it

Il nuovodelinserito nella manovraconferma in buona parte gli aumenti che sono già in vigore. A chi incassa tra i 20mila e i 32mila euro all'anno arriveranno mille euro annuali in più in busta. Ma ci sono delle novità: cambia il meccanismo per stabilire gli importi, e sopra i 20mila euro c'è chi potrebbe essere penalizzato.