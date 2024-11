Ilfattoquotidiano.it - Chat con Palamara, la pm Sinatra assolta dal Csm per “scarsa rilevanza”: tentò di boicottare la carriera di Creazzo (che l’aveva molestata)

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto per “del fatto” la pm di Palermo Alessiadall’accusa di aver tenuto un “comportamento gravemente scorretto” nei confronti dell’ex procuratore di Firenze Giuseppe, dopo che le Sezioni unite della Cassazione avevano annullato la precedente sanzione della censura. Il processo riguarda una serie di messaggi inviati nel 2019 daa Luca(l’ex capo della sua corrente, Unità per la Costituzione, poi radiato dall’ordine giudiziario dopo lo scandalo nomine) chiedendogli di intervenire sui consiglieri del Csm perché non appoggiasseronella corsa a procuratore di Roma, dicendosi “disposta a tutto” per scongiurare la sua elezione. L’ostilità diera dovuta a una molestia subita dal collega nel dicembre 2015, durante un’iniziativa di corrente in un hotel romano, sanzionata dallo stesso Csm con la perdita di due mesi di anzianità.