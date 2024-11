Lidentita.it - Champions League, Bologna-Monaco: dove vederla

Leggi tutto su Lidentita.it

, stasera in campo: tutte le info sue le probabili formazioni Torna lae iltorna in campo per una nuova sfida europea contro il, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa dopo le due sconfitte subite in Inghilterra (entrambe per 2-0) contro Aston Villa e .L'Identità .