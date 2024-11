Veronasera.it - Cerca di sfuggire alla Polstrada in A4, nascondeva un chilo di cocaina: 19enne in manette

Nel corso dello scorso fine settimana, che ha visto i festeggiamenti per Halloween e il ponte di Ognissanti, la polizia di Stato di Verona ha svolto una serie di controlli straordinari per prevenire gli incidenti stradali, causati da condizioni psico-fisiche di guida non idonee per l’assunzione.