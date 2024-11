Palermotoday.it - Cefalù, nuovi spazi di comunità per i ragazzi di "Regina Elena" e "Carlo Acutis"

Leggi tutto su Palermotoday.it

Martedì 5 novembre segnerà una importante tappa per leAlloggio “” e “” dicon l'inaugurazione dicomuni progettati per creare un ambiente familiare in cui i minori possano sentirsi protetti, accolti e stimolati. Due anni fa, la