Liberoquotidiano.it - "C'è uno scenario che nessuno ha previsto": ecco la prossima mossa di giudici anti-Meloni

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ovviamente questa mattina in edicola troviamo un fiume di inchiostro sulle elezioni americane e su questo Capezzone fa la sua profezia: "Prima di domani pomeriggio non sapremo nulla, fate pure l'amore stanotte". Ma al centro delle cronache ci sono anche i continui scontri tra la magistratura e il governo. Da un lato l'esecutivo che tenta di arginare il problema dell'immigrazione clandestina con soluzioni anche in territori extra Ue come l'Albania, dall'altro le toghe impegnate a smontare ogni decreto varato dall'esecutivo: "Ormai iricorrono alla Corte Ue, ma ancoraha sollevato la questione alla Consulta. Questo è l'uniconon. Vedrete che presto o tardi qualcuno lo farà".