Liberoquotidiano.it - Carballes perde la testa contro Norrie: insulti e rissa sotto la rete, cosa non doveva dirgli in faccia

infuriato connel torneo Atp di Metz. La lite tra i due tennisti è andata di scena in Francia. Il numero 56 del mondo non ha gradito l'atteggiamento del britannico, per le sue esternazioni non gradite dal rivale.si è lamentato in modo plateale dopo la stretta di mano glaciale, prima di alzare la voce nei confronti del suo rivale, rimasto impassibile. "Hai detto ‘vamos, vamos', tutto il tempo guardandomi in". Una situazione che il tennista di Tenerife non ha gradito, ma che è stata smentita da parte di, che ha detto al rivale: “Ti sei lamentato sempre". Parole che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco visto che lo spagnolo ha superato laper recarsi nella zona della panchina del vincitore, posizionandosi davanti a lui. Anche in questo caso è andato di scena un nuovo s, con il primo alineare pronto alineare ancora le presunte esultanze irrispettose di, con tanto di gesto del pugno fatto più volte.