Genovatoday.it - Capotreno accoltellato, lo sfogo social della moglie: "Non mi sento tranquilla quando esce di casa"

Leggi tutto su Genovatoday.it

"Ancora ko dallo spavento, ci teniamo a ringraziare tutti, davvero tantissimi e vicini in ogni modo ci siete stati. Non avrei mai pensato fino a qualche anno fa, che essere ladi unfosse così a tratti pieno di palpitazioni, da un po' non milo vedo uscire.