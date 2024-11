Ilfattoquotidiano.it - Campania, il consiglio regionale approva il terzo mandato. Ma il Nazareno: “De Luca non sarà il nostro candidato”

Ildellala proposta di legge che apre la strada alconsecutivo per Vincenzo De, in contemporanea dalarriva la chiusura ufficiale: “Noncomunque lui il”. E’ braccio di ferro tra il presidente uscente del Partito democratico e la segretaria Elly Schlein: lui non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, ma la leader dem per la prima volta ha scelto di arrivare alla rottura con uno dei volti simbolo del partito. Intanto si muove anche il governo che esprime perplessità sulla mossa del: “Penso che giuridicamente non abbia un fondamento valido e credo che il governo impugnerà la norma”, ha annunciato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) interpellato in Transatlantico. Cirielli è tra i nomi che circolano per una candidatura del centrodestra in