Ildifforme.it - Calenda: “La Meloni dice solo balle, l’opposizione deve lavorare insieme”

Leggi tutto su Ildifforme.it

Il leader di Azione ha inoltre annunciato di aver raggiunto in meno di una settimana oltre le 60mila firme sulla proposta di legge per riportare l'energia nucleare in Italia L'articolo: “La” proviene da Il Difforme.