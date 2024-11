Calciomercato dalla Spagna | Bayern Monaco e Psg su Theo Hernandez

Leggi tutto su Sportface.it

nel mirino delle big d’Europa. Secondo quanto riporta AS, il terzino del Milan sarebbe l’obiettivo di diversi top team come, scrive il quotidiano spagnolo,, Psg e varie squadre di Premier League. AS ha parlato dei tanti giocatori che il Milan ha perso a zero (Calhanoglu, Donnarumma, Kessie) e ricordando che le trattative per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026, non sono ancora iniziate.e Psg suSportFace.