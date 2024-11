Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Speranza Agrate ride. La Vis Nova cade dopo 12 vittorie di fila

La domenica dei derby nel girone B dinon ha deluso le attese.12ditra Coppa e campionato, la capolista Visassaggia l’amaro calice della sconfitta adcontro unarivitalizzata dalla cura Natobuono. E se i padroni di casa risalgono un po’ la china a quota 13 punti, non cambia sostanzialmente nulla per i primi della classe che mantengono 8 punti di margine sulle più immediate inseguitrici che oggi diventano due. Lissone perde ancora e lo fa a Seregno contro l’undici di Avella (nella foto) alla vittoria dinumero tre.il gol di Catta nel primo tempo, la ripresa è tutta di marca FBC grazie a Buccini e Ferrari. Il terzo derby di giornata certifica la rinascita del Lesmo e il momento della Concorezzese. Finisce 3-1 per la squadra di Mastrolonardo.