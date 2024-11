Firenzetoday.it - Calcio giovanile, all'allenatore non va giù la direzione di gara e porta via la squadra: partita sospesa

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNuova stagione, nuove polemiche sul. Questa volta a far notizia non è un risultato schiacciante o qualche rissa tra genitori sugli spalti, bensì unadinon ritenuta all'altezza dall'istruttore della.