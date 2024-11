Calcio | Europa League Brisard arbitra Union Sg-RomaKabakov Lazio-Porto

Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Europa League. Brisard arbitra Union Sg-Roma,Kabakov Lazio-Porto

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Giovedì giallorossi e biancocelesti in campo per la 4^ giornata NYON (SVIZZERA) - La Uefa ha reso note le designazionili per le gare della quarta giornata di. Giovedì scenderanno in campo le due italiane impegnate nella competizione: alle 18.45 la Roma sarà ospite dei belgi del