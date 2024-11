Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Conference. Il francese Letexier arbitra Apoel-Fiorentina

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

Giovedì a Nicosia la gara valida per la terza giornata della competizione europea NYON (SVIZZERA) - Sarà Françoisa dirigere, partita valida per la terza giornata diLeague e in programma giovedì alle 21 a Nicosia. Insieme al direttore di garaci saranno