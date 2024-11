Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, sconfitta per la Kappabi in A2. In B il Cus Macerata pareggia a Chieti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Primo weekend stagionale senza alcuna vittoria per le tre maceratesi nei campionati nazionali dia5 maschile. In A2 altro stop per laFutsal Potenza Picenain casa 2-8 dal Real Fabrica di Roma. I locali hanno patito alcune assenze contro una rivale di livello (neo leader del girone B), così si sono trovati subito sotto 0-2 e 1-5 all’intervallo. Giovedì il recupero del match con Lucrezia, la speranza è che possa essere la gara giusta per muovere una classifica con i giallorossi unici a zero. In B stop per il Recanati superato 6-8 dall’Eta Beta Fano in una sfida tra team della parte alta della graduatoria. I leopardiani hanno approcciato malissimo il match, tanto da trovarsi 0-4, poi la rimonta che non è riuscita complici anche decisioni arbitrali contestate. L’unica nota positiva del turno è arrivata dal Cuse nella gara teoricamente più difficile.