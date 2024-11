Iltempo.it - "Caduti diedero onore all'Italia". L'omaggio di La Russa a El Alamein

Leggi tutto su Iltempo.it

Il presidente del Senato, Ignazio La, ha visitato il Sacrario militareno di El, in Egitto, dove ha deposto una corona d'alloro. A margine della cerimonia, Laha detto: «Siamo venuti qui in questa giornata simbolica a ricordare ini che persero la vita combattendo per l'a El. Ho preso le parole del presidente Ciampi: "Oggi siamo qui, fraternamente uniti, a renderea tutti idi Elcon commozione e con animo riconoscente". Ecco le stesse parole del presidente Ciampi e lo stesso sentimento che ho avuto venendo qui con il presidente Napolitano anni fa, lo rinnovo oggi perché la memoria di questicheai soldatini e all'sia ricordata con lo stesso senso di gratitudine e di affetto che espresse già il presidente Ciampi e il presidente Napolitano».